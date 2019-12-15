Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yenen Cesar Grup Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yenen Cesar Grup Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Taşyürek, bundan önceki 2 haftada 5 puan kaybettiklerini hatırlatarak, "İki haftadır yaşadığımız puan kayıpları nedeniyle biraz demoralize bir haldeydik. Bu maçta ne şekilde olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Planımız gole kadar çok güzeldi. Golden sonra 2 haftanın verdiği kaygı sahaya sirayet etti. Eksiklerimizin de olması, skoru koruma adına verdiğimiz çaba çoktan koparmamız gereken müsabakayı zora soktu. Bugün alınan 3 puan çok değerli." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de uygulanan VAR sisteminin TFF 1. Lig'e de getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Taşyürek, şunları kaydetti:

"VAR sisteminin TFF 1. Lig'de de uygulanması önerisinde bulunuyorum. Türk futbolu marka değerimiz. Türkiye Futbol Federasyonunun bu şekilde değerlendirmesini rica ediyorum. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un bu konuda bizlere destek vermesini bekliyorum. Eğer VAR sistemini, TFF 1. Lig'in ikinci yarısında faaliyete geçirirsek herkesin mutlu olacağını ve kafalarda soru işareti kalmayacağını düşünüyorum."

İsmet Taşdemir: "Penaltı golüyle yenilmek üzdü"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Ligde play-off ve şampiyonluk mücadelesi veren güçlü bir takımla karşılaştıklarını aktaran Taşdemir, "Skor açısında kötü, oyun açısında çok iyi bir müsabaka oldu. Play-off ve şampiyonluk mücadelesi veren rakibe karşı deplasmanda pozisyon vermeden penaltı golüyle yenilmek üzdü. Bayağı bir pozisyona girdik. Karşılaşmada 2 penaltı pozisyonu var. Es geçildi. Temenni ediyorum hakem doğru karar vermiştir. Eğer yanlış karar verdiyse biraz daha fazla üzüleceğiz. Oyuncularım çok keyif veren bir oyun oynadılar. Puan alıp dönemediğimiz için üzüntülüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi
Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti Üç büyüklerin kayıp haftası!

Son Dakika Haberleri
23:20 Adil Gevrek: Haksız rekabetin önüne geçmek için talimat aynı şekilde devam etmeli - Son Dakika Spor
23:17 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti İ - Son Dakika Spor
23:16 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:13 Sivasspor taraftarının koreografisi beğeni topladı - Son Dakika Spor
23:12 Ali Koç: Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor
21:47 Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 23:26:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]