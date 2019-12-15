TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yenen Cesar Grup Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Taşyürek, bundan önceki 2 haftada 5 puan kaybettiklerini hatırlatarak, "İki haftadır yaşadığımız puan kayıpları nedeniyle biraz demoralize bir haldeydik. Bu maçta ne şekilde olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Planımız gole kadar çok güzeldi. Golden sonra 2 haftanın verdiği kaygı sahaya sirayet etti. Eksiklerimizin de olması, skoru koruma adına verdiğimiz çaba çoktan koparmamız gereken müsabakayı zora soktu. Bugün alınan 3 puan çok değerli." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de uygulanan VAR sisteminin TFF 1. Lig'e de getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Taşyürek, şunları kaydetti:

"VAR sisteminin TFF 1. Lig'de de uygulanması önerisinde bulunuyorum. Türk futbolu marka değerimiz. Türkiye Futbol Federasyonunun bu şekilde değerlendirmesini rica ediyorum. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un bu konuda bizlere destek vermesini bekliyorum. Eğer VAR sistemini, TFF 1. Lig'in ikinci yarısında faaliyete geçirirsek herkesin mutlu olacağını ve kafalarda soru işareti kalmayacağını düşünüyorum."

İsmet Taşdemir: "Penaltı golüyle yenilmek üzdü"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Ligde play-off ve şampiyonluk mücadelesi veren güçlü bir takımla karşılaştıklarını aktaran Taşdemir, "Skor açısında kötü, oyun açısında çok iyi bir müsabaka oldu. Play-off ve şampiyonluk mücadelesi veren rakibe karşı deplasmanda pozisyon vermeden penaltı golüyle yenilmek üzdü. Bayağı bir pozisyona girdik. Karşılaşmada 2 penaltı pozisyonu var. Es geçildi. Temenni ediyorum hakem doğru karar vermiştir. Eğer yanlış karar verdiyse biraz daha fazla üzüleceğiz. Oyuncularım çok keyif veren bir oyun oynadılar. Puan alıp dönemediğimiz için üzüntülüyüz." değerlendirmesinde bulundu.