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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği lider Hatayspor'a 1-0 yenilen Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, pozitif futbol oynayama çalıştıklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği lider Hatayspor'a 1-0 yenilen Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, pozitif futbol oynayama çalıştıklarını söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Birinci bölgeye otobüs çekip, defans yapmaya çalışan bir takım değiliz. Böyle bir mantalitemiz yok. Geçen yıl şampiyonluğu da bu şekilde kazanmıştık. Onun devamını getirmeyi arzu ediyorduk. Sezon bitiminde en azından ilk 6'da yer alarak play-off etabına kalmayı umuyoruz." diye konuştu.

Hatayspor'un iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Özbalta, şunları söyledi:

"Karşımızda birkaç yıldır beraber oynayan, iyi bir oyuncu topluluğu var. Bu oyuncu grubuna karşı çok iyi mücadele veren bir Keçiörengücü vardı. Özellikle ikinci yarı oyunu domine ettik ama kaliteli ayaklar maçın seyrini değiştirebiliyor. Bugün de ona benzer bir senaryo oldu. Biz yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımın performansından inanılmaz memnunum. Geçen hafta son dakika golü attık, bu hafta son dakika golü yedik. Bunlar futbolda var. Ayağa kalkacağız."

Toysal: "Çok zor bir müsabaka olacağını biliyorduk"

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, "Çok zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Sahasında 33 maçtır kaybetmeyen bir takımı deplasmanda 1-0 yenmek, bizi inanılmaz mutlu etti." açıklamasında bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Toysal, "Bu maçta alacağımız galibiyetin bizi ileriki haftalarda iyi bir yere taşıyacağını biliyorduk. İlk yarı pozisyon açısından daha üretkendik. İkinci yarı ise fiziki açıdan daha iyiydik. Son dakikada gelen bir galibiyet. Keçiörengücü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Çok iyi mücadele ediyor, kollektif oynamaya çalışıyorlar. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. İlk yarıyı lider kapatmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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