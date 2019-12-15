Maçın ardından - Son Dakika
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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'la 0-0 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, devre arasına kadar her maçta puan almayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'la 0-0 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, devre arasına kadar her maçta puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Nuri Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, güçlü bir rakiple oynadıklarını dile getirerek, "Her ne kadar maç 0-0 bittiyse de tempo yüksekti. İki takım da gol pozisyonlarına girdi. Biz ilk yarı çok pozisyon ürettik ama değerlendiremedik. Akhisarspor baskılı oynuyor gibi gözüktüyse de pozisyonları biz ürettik. Futbolcularımız oyun anlayışımızın henüz yüzde 60'ını uygulayabildiler." dedi.

Devre arasına kadar oynadıkları her maçtan puan çıkarmak istediklerini vurgulayan Adıgüzel, "Devre arasından sonra oyun şeklimiz değişecek, futbolcularımızın mücadelesi ve temposu artacak. Bugünkü mücadeleden çok mutluyuz. 10 kişi kalınca da Akhisarspor biraz doldurma toplarla öne çıktı. Onlar da normal şeyler. Her şeye rağmen takımımız 90 dakika iyi mücadele etti. Kimsenin endişesi olmasın. Bu takım ileride çok iyi puanlar alacak. Çok daha iyi oynayacak." diye konuştu.

Altıparmak: "Alınan 1 puan kötü değil"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele gösteren oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a karşı deplasmanda oynamanın zorluğuna dikkati çeken Altıparmak, "Bütün maçı kendi yarı sahasında kabul eden bir rakibe karşı oynadık. Bunu da biliyorduk. Çok çalışmıştık. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız net pozisyonlar var. Oyunun ikinci yarısında rakibi tamamen kendi yarı sahasına hapsettik. Çok istedik, pozisyon ürettik. Son 10 dakikada rakip 10 kişi kalınca, 3-4 tane yüzde yüz gol kaçırdık. Oyuncularım bugün galibiyeti çok hak etmişti." şeklinde konuştu.

Rakibin de iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Altıparmak, "Alınan 1 puan kötü değil. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Taraftarlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Boluspor maçını kazanarak, galibiyeti taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Maçın hakemi Yiğit Arslan'ı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi maç yönetti." diyerek sözlerini tamamladı.

Maçın ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Mehmet Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:29 Kaynak: AA
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