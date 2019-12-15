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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Bursaspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Öne geçsek maç bizim için daha farklı olabilirdi.

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TFF 1. Lig'de konuk ettiği Bursaspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Öne geçsek maç bizim için daha farklı olabilirdi." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalarda yükselen bir performanslarının olduğunu söyledi.

İlk yarıda çok net pozisyonlar ürettiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Öne geçsek bizim için daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda oyunun temposunu kontrol ettik. Kazanmak istediğimiz maçtı. Oyun anlamında ligin zirvesindeyiz, bugün bir kez daha ortaya çıktı. Tabii ki oyuna puan verilmiyor ama bu bizim ileride daha iyi olacağımızı sağlayacak."

Koşukavak: "İkinci devrede çok pozisyon bulduk"

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altınordu'nun ligde bulunduğu yeri hak etmediğini dile getirdi.

Hedeflerinin doğrudan Süper Lig'e çıkmak olduğunu aktaran Koşukavak, "Altınordu Türkiye'de alışılmamış bir şekilde 8-9 senedir aynı teknik direktörle yoluna devam ediyor. Maçın ilk yarısında hızlı ataklarla pozisyon bulmaya çalıştılar. İkinci devrede çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda değerlendirebileceğimiz pozisyonlara girdik ama gol atamadık, maç berabere bitti." diye konuştu.

Öte yandan, maçın ardından soyunma odası koridorunda Bursasporlu Anıl Karaer ile Altınordu'dan Oğulcan Ülgün arasında bir gerginlik yaşandığı öğrenildi.

Bursaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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