Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Her şeye rağmen iç sahada böyle haftada kaybetmek üzücü." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybetmenin üzücü olduğunu belirterek, "Böyle bir haftada taraftarımızın önünde kazanmak istediğimiz müsabakaydı, maalesef olmadı." diye konuştu.

Sezon başından beri bütün müsabakalarda belli riskleri alarak oynadıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Bu da bu müsabakalardan biriydi. En azından biliyoruz ki ligde her takımın kendine ait silahı, gücü var. Herkes ekmeğinin derdinde. Bir şeylerin savaşını veriyor. Hiçbir müsabaka kolay olmuyor. Öne geçtikten sonra 2. gol pozisyonu oldu, değerlendirsek daha farklı şeyler olabilirdi. Her şeye rağmen iç sahada böyle haftada kaybetmek üzücü. Maç kaybettiğimiz için üzülüyorum ama oyuncularıma daha da üzülüyorum. Sezon başından beri gereğinden fazla yüklendiğimiz oyuncular var. Onlar da bugün nasıl performans sergilediklerinin farkında. Onlara bir şey diyecek durumda değilim. Şu an beklentim, antrenman eksiği olan oyuncuların bir an önce bu eksikliğini gidererek diğer yorulan arkadaşlarına saha içinde çok daha fazla üretim adına katkı yaparak bizi mutlu etmesi. Sonuçta maç kaybettik. Bu kayıp adına üzgünüm."

Özdilek'in açıklamaları

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularını tebrik ederek, "Trabzonspor'a karşı oynarken oyunun bir tarafını değil, iki tarafını da doğru yapmanın ve kurgulamanın doğru olacağını ifade etmiştim. Sadece savunma yaparak buradan puan almak, galip gelmek mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir atmosfer var. Aslında oyun tam istediğimiz şekilde başladı. Rakip zaman zaman topa sahip olur gibi gözüktü. Özellikle ilk 20-25 dakika. Bu, bizim basit top kayıplarından kaynaklandı. Baskı yer gibi göründük." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra oyunun dengelendiğini ifade eden Özdilek, şunları söyledi:

"Bugünün en önemli noktalarından biri konsantrasyonumuzun çok yüksek olmasıydı. Çünkü güçlü kalmanın sırrı, konsantrasyonun yüksek olmasından kaynaklanıyor. Maç öncesinde bunu da oyuncularımla paylaşmıştım; Türkiye'de en geniş alanda oynayan takım Trabzonspor. Dolayısıyla onları geri koşturmamız, olmazsa olmazlarımızdan biriydi. Çok kaliteli oyuncularımız var. Düşündüğümüz, kurguladığımız, hayal ettiğimiz birçok şeyi oyuncularımız sahada mücadeleleriyle çok öne taşıdı."

Özdilek, karşılaşmada 2 gol atan Rodallega adına da sevinçli olduğunu belirterek, "Tekrar golle dönmesi önemli. Deplasmanda 14 puan toplayan takımız. Bugün itibarıyla deplasmanda lideriz. Her gün kendini geliştiren, yukarıya taşıyan, takım olma olgusunu sahaya yansıtan, mücadeleyi bırakmayan Denizlispor var. Son 2 hafta alabileceğimiz maksimum puanı alarak devreye girmek istiyoruz. Oyuncularımın hepsini yürekten tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.