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Maçın ardından

6 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldikleri maçın zor geçtiğini söyledi.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldikleri maçın zor geçtiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tomas, deplasmanda 3-0 kazandıkları ilk maçın rehaveti ile müsabakaya çıktıklarını belirtti.

İlk maçtaki skorun futbolcularının konsantrasyonuna yansıdığını vurgulayan Tomas, "Zor bir maç oldu ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz." diye konuştu.

Zafer Turan: "Teslim olmaya gelmedik"


Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Antalyaspor'un ilk maçta aldığı skorun avantajıyla maça çıktığını aktardı.


Turu geçmek için ekstra işler yapmaları gerektiğinin bilincinde olarak Antalya'ya geldiklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:


"Teslim olmaya gelmedik. İyi futbol oynamayı amaçladık. Futboldan keyif almayı, skora yakışır bir şekilde ayrılmayı istedik. Güzel de bir futbol oldu. Hem statta hem de ekranları başında izleyenlerin de keyif aldığı, bol gollü bir oyun oldu. Futbolcular oyunu çirkinleştirmedi. Sakatlanma olmadı. Neticede güzel bir müsabaka oldu. Antalyaspor'a kupa ve ligde başarılar diliyoruz. İkinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. Gerekli takviyeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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