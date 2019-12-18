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Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kazandıkları maçın rövanşında Galatasaray'a 4-0 yenilerek elenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'un teknik direktörü Gürses Kılıç, "Galatasaray ikinci maça linç ve intikam duygusuyla mı hazırlandı bilmiyorum ama onların rakibi biz değiliz." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kazandıkları maçın rövanşında Galatasaray'a 4-0 yenilerek elenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'un teknik direktörü Gürses Kılıç, "Galatasaray ikinci maça linç ve intikam duygusuyla mı hazırlandı bilmiyorum ama onların rakibi biz değiliz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıç, Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları ilk maçı 2-0 kazandıklarını hatırlatarak, "Adabımızla maç bitirdik, adabımızla da küçüklüğümüzü gösterdik. Saygıyla evimize döndük. Galatasaray ikinci maça linç ve intikam duygusuyla mı hazırlandı bilmiyorum ama Galatasaray'ın rakibi biz değiliz. Bence intikam duygusunu Madrid'de, Paris'te yapsaydılar. Biz 2. Lig'de mütevazı bir kulübüz. Galatasaray'ın rakibi değiliz." diye konuştu.

Gürses Kılıç, alt liglere dikkati çekmeyi ve keyifli bir maç izlettirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Bunu fazlasıyla başardık. Galatasaray takımının, bu ülke insanının paralarıyla milyon avrolar alan futbolcuların Avrupa'dan elenip, burada ikinci lig takımına karşı intikam duygusuyla sahaya çıkmalarını ben yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın ikinci yarıda yedek kulübelerini tahrik ettiğini savunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Söylememe rağmen yan hakem görmezden geldi. Onun derdi de maçı bitirmekti. Fakat inanılır gibi değil, koridorda futbolcumuza kafa atıyorlar, saldırıyorlar. Ben bu olayı kınıyorum. Bu ülkede kısa bir süre önce futbol direktörlüğü yapmış olan Fatih Terim'in alt liglerdeki futbolcu ve antrenörleri koruyacağını düşünüyorum. Bakalım ne yapacak? Milyon avrolar alan yabancı oyuncularını mı koruyacak, yoksa 2. Lig'de mütevazı bir kadroyla oynayan Tuzlaspor'a destek mi olacak?"

Galatasaray'ın maça en iyi kadrosuyla çıktığını aktaran Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonlar Ligi'ne çıkar gibi bir kadroyla çıktı. Tebrik ediyorum, kazandılar ve turu geçtiler. Ancak bence gönülleri kırdılar, gönülleri geçemediler. Galatasaray'ın açıklamalarını göreceğiz. Bizler emekçileriz. Tuzlaspor'da oynayan oyuncular emekçi. Amacımız buraya dikkat çekmekti. Galatasaray'ın gücü bizimle kıyaslanamaz. Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olmasını beklerdim. Ülkeye puanlar kazandırmasını çok arzu ederdim. Ancak Türkiye Kupası'ndaki puanlar daha önemli gibi geliyor."

Gürses Kılıç, ilk maçtan sonra skorla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncuları Gökhan Çıra'yı uyardıklarını dile getirerek, "Haberimiz oldu ve hemen kaldırdık. Paylaşımda da absürt bir şey görmedim ama ikaz ettik. Fatih Terim bir yerde, Gökhan Çıra bir yerde. Terbiyesizlik yapmış olabilir. Biz haddiniz bildiririz. Biz gerekeni yaptık. Bir yerde Galatasaray Kulübü var, Sayın Fatih Terim var. Gökhan Çıra belki terbiyesizlik yaptı ama 23 yaşındaki çocuktan söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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