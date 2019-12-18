Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldıkları karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğe çok üzüldüğünü ifade etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, soyunma odası tünelinin girişinde futbolcular arasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Çok üzüldüm. Sahalarımızda görmek istemediğimiz şeyler. Devre arasında tünelden çıkarken bizim futbolculara Tuzlasporlu bir oyuncu tarafından dirsek atılmış. Biz başkanlarla dostça oturduk ve maçı izledik. Neden gerginlik çıktığını da anlamadık. Soyunma odasında da bayağı ciddi olaylar yaşandı ama Allah'a şükür önledik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma hakkında da görüşlerini aktaran Albayrak, "İyi bir maç oldu. Eleyeceğimize inanmıştık. Eğer ihtiyacımız olsaydı daha fazla golü de atabilecek güce sahiptik. Bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hepsi çok özverili oynadı." diye konuştu.