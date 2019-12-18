Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettikleri maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kendilerine yakışanı yaptıklarını söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettikleri maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kendilerine yakışanı yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Terim, rakiplerini ciddiye aldıklarını dile getirerek, "Zorlu bir skor vardı ama zorlu bir maç olmadı. Her saniye istediği her şeyi yapabilen hatta ne lazım olursa onu da alabilecek bir Galatasaray vardı. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bana göre Galatasaray bugün kendisine yakışanı yapmıştır. Lazım olan skor için oynadı. Göze hoş gelen bir futbol da sergiledi. Elbette rakibimiz ile dengemiz aynı değil ama bazen de mağlup oluyorsunuz. Bugün ilk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan, odaklanan, bir an evvel sonucu almak isteyen bir Galatasaray vardı. Bize yakışan neyse onu yaptık." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, maçtan sonra yaşanan gerginlik ve Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Ben ne dediğini bilmiyorum. Açıkçası maçtan sonra beni çok fazla da ilgilendirmiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Biz hasar tespitine bakıyoruz. Daha ciddi işlerle uğraşıyoruz. Burası Galatasaray camiası, biz herkese saygılı yaklaşmaya çalışıyoruz. Karşılığını beklemek kadar doğal bir şey olamaz. Ancak ne söylediği beni ilgilendirmiyor. Maçtan sonra bazen böyle şeyler oluyor. Herkes öpüşür, çeker gider." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada rakip teknik ekibine eskiden altyapılarında forma giyen Gökhan Çıra'yı sorduğunu aktaran Terim, "Gökhan Çıra'yı sordum. Bizim genç takımda oynamış. Merak ettim. Fıtık ameliyatı olup, bir hafta sonra yedek soyunduğu için tebrik edecektim. Bizim genç takımda oynamış, sorarım tabii." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum
İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
05:16 Herkesin gözü bu maçta! CANLI BAHİS var, El Clasico'nun iddaa favorisi... - Son Dakika Spor
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 06:49:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]