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Maçın ardından

6 saat önce

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, "Ben sadece bir rakip oyuncuya gidip saygılı olması gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, "Ben sadece bir rakip oyuncuya gidip saygılı olması gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen Galatasaray'da Muslera, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Muslera, karşılaşmanın ardından Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra ile arasında geçen gerginlikle ilgili şunları kaydetti:

"Benim küçüklüğümden, futbola başladığımdan beri gördüğüm ilk şey saygı. Rakiplerime, yetiştiğim camialara ve tüm camialara karşı hep saygı gösterdim. Biliyorsunuz rakip takımdaki bir oyuncu hem de altyapımızdan yetişen bir oyuncu ilk maçtan sonra çok saygısız bir hareket yaptı, biliyorsunuz. Ben maçtan sonra o oyuncunun yanına gidip saygı göstermesi gerektiğini söyledim. Benim rakip teknik direktörle hiçbir alakam yok, sosyal medyada dedikodular dolaşıyor olabilir ama ben sadece bir rakip oyuncuya gidip saygılı olması gerektiğini söyledim. Çünkü benim çocukluğumdan beri öğrendiğim en önemli şey bu. Ben herkese saygı göstermesi gerektiğini söylüyorum."

Deneyimli kaleci, Gökhan Çıra'ya yumruk attığı iddialarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Eğer birisi 'Muslera gitti, birisine vurdu' diyorsa görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Ancak gösteremez. Çünkü öyle bir görüntü yok. Zaten söylenen şey benim yapıma uygun bir olay da değil, benim karakterim buna müsaade etmez. Sonuçta sahada bizim dışımızda, bir sürü insan var, kadınlar var. Herkese saygılı olmak gerekiyor. Benim ona söylediğim tek şey saygılı olması gerektiğiydi."

Karşılaşma hakkında da görüşlerini aktaran Fernando Muslera, "Rakibimizin ilk maçtan bir avantajı vardı. Rakibimize maksimum seviyede saygı gösterip maksimum seviyede performans göstermemiz gerekiyordu. Son maçta tüm kaptanlar konuşmuştuk. Sorumluluğu almamız gerektiğini söyledik. Bugün de o sorumluluğu aldık. Tur atladığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Fernando Muslera, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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