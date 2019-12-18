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Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Elimizle turu Malatyaspor'a hediye ettik." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Elimizle turu Malatyaspor'a hediye ettik." dedi.

Aktepe Stadı'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, 3-1 kaybettikleri maçın rövanşında 2-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldıklarını hatırlattı.

"Bugün Malatyaspor'dan çok daha iyi bir futbol oynadık." diyen Yılmaz, "Futbolcularımı kutluyorum. Turu atlayacak skoru da yakaladık ancak gol yapabileceğimiz bir pozisyonda topu kaptırdık ve gol yedik. Daha sonra hatalı geri pas sonrası ikinci golü kalemizde gördük. Oynadığımız futbolun karşılığı bu değil. Elimizle turu Malatyaspor'a hediye ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, rakip takım teknik direktörlerinin Aktepe Stadı'nın suni çim olan zeminiyle ilgili serzenişlerde bulunduğunu dile getirerek, "Burası FIFA tarafından sertifikalı bir stat. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da senede iki kez denetleniyor. Galatasaray da burada oynadı, şikayette bulunmadı. Kötü sonuçların alındığı bir yerde zemini ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Burası futbol oynamaya elverişli, burada futbol oynamaya devam edeceğiz. Bugün oynadığımız oyuna herhangi bir gölge düşürülmesin." şeklinde görüş belirtti.

Sergen Yalçın: "İnşallah bir daha böyle bir sahada müsabaka oynamayız"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Türkiye Kupası'na değer verdiklerini vurgulayarak, "Bizim için Türkiye Kupası'na devam etmek çok önemli. Tur atladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Saha zeminini eleştiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Dengeli bir oyun oldu, rakip de tur atlayabilirdi. Bunlardan çok daha önemli bir şey var; o da Türkiye Futbol Federasyonunun bu sahada maç oynatması. Profesyonel takım, özellikle Süper Lig takımı bu sahada maç oynamaz. Bu saha bizim maç oynamamız için uygun değil. Milyon avrolar verip aldığımız oyuncular... Buzhane gibi bir zemin, sürekli kayan, düşen, pas atamayan, sprint atamayan.... İstenilen pas organizasyonu bir türlü kurulamayan zeminde Türkiye Futbol Federasyonunun maç oynatması bana göre son derece yanlış ama maalesef bu bize denk geldi. İnşallah bir daha böyle bir sahada müsabaka oynamayız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Malatyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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