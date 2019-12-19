Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükselen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, zor şartlar altında turu geçerek önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, dostluk içinde geçen bir müsabakayı geride bıraktıklarını, Manisa FK yönetimi ve Manisalılara misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kulüp olarak zor bir süreç yaşadıklarını, bu ortamda gençleri kazanma adına güzel bir kupa maçı oynadıklarını anlatan Uygun, "Bu kupanın kazanımının Türk sporunun gençleri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten gelecek vadeden gençleri oynatma şansımız oldu." diye konuştu.

Uygun, kadroda şans verdiği genç oyuncuların performansını beğendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sonuçta turu geçtik, zor şartlar altında bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Buraya ana kadrodan 7 kişiyi getiremedik. Sakatlığı olan futbolcular elimizi kolumuzu bağlıyor. İkinci yarı çok zor bir süreci yöneteceğiz. İnşallah bu süreçten çıkıp elimizden gelen gayreti gösterip Kayserispor'u bu ligde tutacağız."

Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin de baştan sona üstün oynadıkları bir müsabakada turu kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Ertekin, "Çok pozisyon bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik. Yediğimiz goller bireysel hatalardan kaynaklı. Turu kaybettiğimiz için üzgünüz. Kayserispor'u tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.