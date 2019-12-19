Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmesine rağmen elenen Bursaspor'un teknik sorumlusu Musa Öztürk, "İnşallah sezon sonunda, hedeflediğimiz, kendimizi görmek istediğimiz yerde olacağız." dedi.

Maçın ardından, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmesine rağmen elenen Bursaspor'un teknik sorumlusu Musa Öztürk, "İnşallah sezon sonunda, hedeflediğimiz, kendimizi görmek istediğimiz yerde olacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Öztürk, maçtan önce oyunun çok değerli olduğunu konuştuklarını anlattı.

Maçın bir hikayesi olduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu hikayede de oyuncularımın rolleri vardı. Gerçekten de hem ilk hem de ikinci yarıda verilen görevleri çok iyi yerine getirdiler. Özellikle ikinci yarıda takımın verdiği reaksiyonun, ligde takımımız için çok önemli bir anekdot olduğunu düşünüyorum. İnşallah sezon sonunda, hedeflediğimiz, kendimizi görmek istediğimiz yerde olacağız."

Öztürk, maçta görev yapan genç futbolcuların performansının sorulması üzerine, futbolda altyapının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bursaspor'un altyapısı da Vakıfköy. Bizim en değerli hazinemiz. Öncelikle o oyuncuların yetişmesinde emeği olan tüm antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün sahanın içinde 5, yedeklerde de 6 Vakıfköy patentli oyuncu vardı. Biraz sabırlı olursak, biraz sakin olursak bu oyuncular Türk futboluna damgasını vuracaktır. Ali Akman da zaman içerisinde yavaş yavaş hak ettiği yere gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözeri: "Hem kupada hem ligde emin adımlarla gidiyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hem kupada hem de ligde emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Maçın ilk ayağında elde ettikleri avantajı korumayı bildiklerini ifade eden Sözeri, "Bugün tur atlamamız için stratejik oynamamız gerekiyordu. Dikkatli oynayıp, bireysel hata yapmayıp, bir de gol bulursak bizim için maçın çok daha iyi geçeceğini umuyordum ki öyle oldu. Ancak ikinci yarı özellikle Bursaspor golü bulduktan sonra iyi baskı kurdu ve biz de buna reaksiyon gösterdik. Çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sözeri, rotasyonlu bir kadroyla oynadıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Az süre alan oyuncularımız ya da çok az süre alan oyuncularımızla oynadık. Bugün onlar, baskı altında neleri yaparlar, neleri yapamazlar onu gösterdi. Tabii bunların değerlendirmesini yapacağız ama burada Bursaspor da vazgeçmedi. Vazgeçmeyeceğini de biliyorduk çünkü seyircisiyle, ambiyansıyla, stadyumuyla hakikaten güzel bir atmosfer vardı bugün. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son 16'ya kaldık, güzel oldu. Hem kupada hem ligde emin adımlarla gidiyoruz. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Özellikle bir Süper Lig takımını Erzurum'a getirmek istiyoruz. Bu anlamda oyuncularımı kutluyorum. Bugün gerçekten iyi mücadele ettiler, bütün terlerini sahaya akıttılar."

Kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür eden Sözeri, "Son teşekkürüm de Mustafa Öğretmenoğlu'na, Süper Lig hakemi olduğunu bir defa daha kanıtladı, onları da tebrik ediyorum, yolları açık olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye Kupası, Musa Öztürk, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek
Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı

Son Dakika Haberleri
01:12 İşte Galatasaray'ın Ben Arfa'ya yaptığı transfer teklifi! - Son Dakika Spor
00:52 Ünal Karaman: "Soyunma odası özelimiz" - Son Dakika Spor
00:52 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Seri başı takımlar... - Son Dakika Spor
00:52 Spar Citylift Girona 57-62 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son Dakika Spor
00:27 Murat Cavcav, Barcelona Başkanı Bartomeu'yla görüştü - Son Dakika Spor
22:51 Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı - Son Dakika Spor
21:19 Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 05:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]