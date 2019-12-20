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Maçın ardından

6 saat önce

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahalarında 4-2 kazandıkları Cesar Grup Ümraniyespor maçına ilişkin, "3-0'dan sonra 4-0'ı, 5-0'ı bulmamız gerekirken geri çekildik.

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahalarında 4-2 kazandıkları Cesar Grup Ümraniyespor maçına ilişkin, "3-0'dan sonra 4-0'ı, 5-0'ı bulmamız gerekirken geri çekildik. Takım olarak bu sorunumuzu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı güzel bir oyun sergileyerek durumu 3-0'a getirdiklerini söyledi.

İlk yarının, daha önce oynadıkları Osmanlıspor maçına benzediğini dile getiren Tütüneker, "İlk yarı çok iyi oynadık. 3-0'dan sonra 4-0'ı, 5-0'ı bulabilirdik. 55'inci dakikaya kadar çok iyi oynadılar. Atamadığımız 2 net pozisyonumuz vardı. Bu oyunumuzu devam ettirmemiz gerekirdi. Ancak son 35 dakika takım geri çekildi. 3-0'dan sonra 4-0'ı, 5-0'ı bulmamız gerekirken geri çekildik. Takım olarak bu sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Geri çekilince de rakip üzerimize geldi. Bu sorunumuzu mutlaka çözmemiz gerek." diye konuştu.

Cesar Grup Ümraniyespor cephesi

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, her iki yarıda iki farklı takım olduğunu kaydetti.

Takım savunmasında sorunlar yaşadıklarını belirten Taşyürek, "Maalesef bu sorunumuzda bugün zirve yaptık. Yediğimiz 4 golün 2'sini kendi kalemize attık. Önümüzde Erzurumspor maçımız var. Devre arası bu sorunlarımızı mutlaka gidermemiz gerekiyor. Takım savunmasını yapmış olsak puanımızın üzerine 10 puan daha koyabileceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un kendilerini çok iyi ağırladığını ancak ikinci yarı sahada istenmeyen olayların yaşandığını aktaran Taşyürek, şunları ifade etti:

"3-2'den sonra sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Kafama atılan para var. Belki kazara olmuştur ama futbolu sahada oynamak daha hoş. Sonuçta her iki takım da mücadele ediyor. Demirspor kazandı, kendilerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki Erzurumspor maçına bakacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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