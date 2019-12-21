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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 4-3 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Tayfur Havutcu, sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

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Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 4-3 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Tayfur Havutcu, sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Havutcu, 4-1 geride tamamladıkları ilk yarıda basit goller yediklerini belirtti.

İlk yarıda kötü bir performans sergilediklerini vurgulayan 49 yaşındaki teknik adam, "Üzgünüz. Evimizde galip gelmek istiyorduk. İlk yarı bizim için kabus gibiydi. Kötü oynadık. Reaksiyon göstermedik. Rakibin işini kolaylaştırdık. İkinci yarıda ise çok farklı bir maç vardı. İstediğimiz golleri bulduk, penaltı yakaladık. En kötü beraberliği sağlayabilirdik. Golü erken bulsak belki maçı da kazanabilirdik." diye konuştu.

Savunmada sıkıntılarının olduğunu dile getiren Tayfur Havutcu, "Devre arasında gerekli takviyeler yapılacaktır. Son maçı iyi bir şekilde geçirip devre arasına girmek istiyoruz. Gol atma sıkıntımız yok, basit goller yiyoruz. Takım savunmasını geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sumudica: "Son 2 maçta aldığımız 6 puan önemli"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, müsabakanın özellikle ilk yarısındaki mücadelelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılaşmada iki farklı 45 dakika oynandığını aktaran Sumudica, "Mücadelenin ilk yarısında bu sezonki en iyi oyunumuzu oynadık. İkinci yarıda ise yediğimiz ilk golde Kana Bıyık, ikinci golde ise Kenan Özer sakatlandıkları için sahada değillerdi. Eksik olduğumuz esnada gol yedik. Son 2 maçta aldığımız 6 puan önemli. İlk yarı için 20-21 puan sözü vermiştim. 23 puan yaptık. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Gaziantep FK'yi Süper Lig'de tutmayı hedeflediklerinin altını çizen Rumen teknik adam, "Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek. Gaziantep FK'nin üst sıralara çıkması herkes için daha iyi. Daha iyi olmamız için birkaç transfere ihtiyaç var. Takıma 4 oyuncunun katılması gerekiyor. Bunun için başkanla görüştüm. Bu 4 oyuncuyu takıma katarsak, daha güçlü bir Gaziantep FK olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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