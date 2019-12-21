Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, hayal kırıklığı yaşadığını ve sınandıklarını söyledi.

Bu süreçte sadece sabır gerektiğini kaydeden Terim, "İlk yarıda aldığımız hasarın elbette herkes kendi payına düşen bedelini ödeyecek. Mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek, buradan döndürebilmek, tekrardan eski halimize gelebilmek." dedi.

Terim, maçın ilk 5 dakikalık bölümünde 2-0 öne geçebilecek fırsatlar yakaladıklarını ve deplasmanda girilebilecek her türlü pozisyonu bulduklarını vurgulayarak, "Maalesef çok da tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi bulan topumuz az. Dışarı atmışız. Sonuç olarak aldığı 3 puan için Göztepe'yi tebrik ediyorum. Biz de dediğim gibi bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Futbolda dün yok"

"Nerede kalmıştık" şeklinde yaptığı sosyal medya paylaşımının üzerinden 2 yıl geçtiğini kaydeden Terim, şunları söyledi.

"Her 6 aya bir kupa düşmüş. Ben düzgün, doğru, yapıcı, hakikaten katkıda bulunan her eleştiriye saygıyla karşılık verdim. Ne zaman iş belden aşağı oldu, altında bir şeyler olduğunu anladım, hiç çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Şu anda yarışıyoruz. Yoksa zaten bizim arkadaşlarımız tarafından biliniyor, ben de biliyorum. Zamanı var onların ama futbolda dün yok. Geçen sene, daha 3-5 ay önce şampiyon olsanız, kupaları alsanız da büyük takımlarda çalışıyorsanız 'pardon' yok. Futbolun gerçeği bu."

Terim, Türkiye'de yükseldikçe, başarı kazandıkça düşmanların arttığını savunarak, "Futbolda dün yok, bugün var. Bugün böyleyse, ben de eleştirileceğim. Bundan doğal bir şey yok." diye konuştu.

"Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz." açıklamasında bulunan Terim, "Ben açık ve net kendimi bu bedelin içine sokarken, herkes de bu bedeli ödeyecek. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Tabii ki ekonomimiz, cezamızın şekli elverdiği sürece, Allah nasip ederse planlarımızı uygulayabiliriz. Galatasaray için uygulamamız lazım." şeklinde konuştu.

Emre Mor'u grip olduğu için kadroya almadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Galatasaray eksik olmamalı. Bugün çıkan sizce eksik bir kadro mu? 'Çok sakatımız var, o olsaydı, bu olsaydı...' onlarla da Galatasaray kaybetti. O yüzden Göztepe'nin mücadelesini, kazanmasını bir kenara itmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de müsabakaların çok durduğunu da dile getiren Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerekirse 5-1, 8-1 yenilelim ama oyun bu kadar durur mu? Bu kadar yatılır, hakem de bu kadar buna müsaade eder mi? Hakem oyunun akışını, maçın gidişatını en yüksek seviyede tutmaya çalışan biri olmalı. Oynayana yol verelim, oynamayana dur diyelim. Merak ediyorum bugün top oyunda kaç dakika kaldı."

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi
Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
05:06 Kadıköy'deki DEV DERBİ Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 06:00:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]