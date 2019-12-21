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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, takımının mücadelesinden övgüyle bahsetti.

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, takımının mücadelesinden övgüyle bahsetti.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen haftaki Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, Galatasaray karşılaşmasının kırılma yaşamama adına kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Oyuncularından çok iyi mücadele etmelerini ve kazanma adına cesur bir futbol sergilemelerini istediklerini aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Bu noktada oyuncularımızın sahada gösterdikleri reaksiyon, tam anlamıyla isteklerimizle örtüşüyordu. Takımımız gerçekten çok iyi mücadele etti, oldukça fazla pozisyona girdi. Buradaki sıkıntımız, özellikle ilk yarıda Galatasaray'a geçiş hücumlarında yakalanmamız oldu. Skoru daha da arttırabileceğimiz, heyecanlı, seyir zevki yüksek bir maçtı. Pazartesi günü itibarıyla Galatasaray maçını unutup, zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanının hazırlıklarına başlayacağız. Eksiklerimizi göz ardı etmeyeceğiz. Bunları gidermek adına çalışmalarımızı yapacağız ve inşallah bu çıkışımızı sürdüreceğiz. Oyuncularıma mücadelelerinden ötürü, taraftarlarımıza ise yarattıkları harika ambiyanstan ötürü teşekkür ediyorum."

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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