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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan lider Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Oynadığımız futbolun çok üstüne çıkmamız gerekiyor.

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Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan lider Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Oynadığımız futbolun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Böyle oynarsak şampiyon olmamız çok zor." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, galibiyet hedefiyle Ankara'ya geldiklerini belirterek, "Her şeyden önce çok güzel maç oldu. Bu karşılaşma bizim için önemliydi. Geçen hafta bütün takımlar puan kaybetti. Bunu avantaja çevirebilmemiz için galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu." diye konuştu.

Sergiledikleri mücadeleye değinen Çalımbay, şunları söyledi:

"İyi mücadele ettik. İkinci yarı yaptığımız hatalarla goller yedik ama oyundan kopmadık, teslim olmadık. Maçın son saniyesine kadar taktik değiştirdik, riske girdik. Son saniyelerde golü bulduğumuz için mutluyuz. Arada kupa maçı oynadık. Dar bir kadromuz var. Hem kupa hem de ligde maç oynadığımızda, arkadaşlarımızdan tam verim alamıyoruz. Son saniyede golü attık, galibiyet kadar önemli oldu. Buradan çıkarılacak çok ders var. Puan aldığımız için mutluyuz. Hedefimiz üç puandı ama deplasmanda olduğu için bir puan da güzel."

Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'un şampiyonluk şansıyla ilgili soruya "Bunlar bize yetmez. Şimdi 'Şampiyon olduk', 'Şampiyonluğa oynuyoruz' demek mümkün değil. Şu anda lideriz. Esas lig ikinci yarı başlıyor. Artık telafisi olmayan maçlar yapılacak. Oynadığımız futbolun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Böyle oynarsak şampiyon olmamız çok zor." yanıtını verdi.

Ara transfer döneminde kadroya takviye yapmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Dar bir kadromuz var. Devre arasında 2-3 çok iyi oyuncu almamız, eksikleri tamamlamamız gerekiyor. Diğer takımların bütçesiyle bizim bütçemiz bir değil. Bazen üç büyüklerin aldığı bir oyuncunun maliyetiyle biz bütün takımı yapıyoruz. Bana göre Türkiye'nin en iyi kadrosu Medipol Başakşehir'de. Eğer bu takıma takviye olursa, kesinlikle iyi şeyler yapabiliriz. Takviye şart." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:50 Kaynak: AA
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