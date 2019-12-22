Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Giray Bulak, kaptırdıkları toplardan 2 gol yiyerek mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Giray Bulak, kaptırdıkları toplardan 2 gol yiyerek mağlup olduklarını söyledi.

Vefa Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunanan Bulak, futbolun acımasız tarafları olduğunu belirtti.

Futbolcularının iyi mücadelesinin sonuca yansımadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Yediğimiz gole kadar oyun temposunu elinde tutan, pozisyon üretmeye, iki kanadı kullanıp iyi ortalarla üstünlük sağlamaya çalışan bir Karagümrük vardır. Maalesef ayağımızdaki topları birbirimize aktaramadığımız pozisyonda golleri yedik. Tempo, birebir oyun, taktik anlayış, oyuncuların kendini ortaya koyması, gole kadar yapılan ve istediğimiz şeylerdi. Maalesef gol bölgesine çok sokulamadık. Yapılan ortalara cevap veremedik. Çok korner atmamıza rağmen temas edemedik. Yeteri kadar uzun oyuncu olmasına rağmen, dokunamadık." diye konuştu.

Fatih Karagümrük taraftarlarından sabır isteyen Giray Bulak, şunları kaydetti:

"Futbolcularımın yürekli oyunu vardı. Çoğu oyuncumuzun kendini ortaya koyması, fedakarlık yapması, önümüzdeki hafta bizi kazanacak takım haline getirebilir. Bunu bir kenara bırakıp, son maçın hazırlığını yapmamız, moralleri yüksek tutmamız lazım. Yanmak, yıkılmak yok. Tabii ki taraftarımız bizim baş tacımız. Oyuncuları bir müddet korumaları lazım. Oyuncuların da taraftara saygı duyması lazım. Camiamıza geçmiş olsun. Rakibi tebrik ediyoruz. Çok pozisyona girmeden, ileri çıkmadan, gole kadar pozisyonları yokken maçı kazandılar. Bu da futbolun diğer bir yüzü."

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise ilk yarıda iki takımın da vasat bir oyun ortaya koyduğunu dile getirerek, "İkinci yarı daha üstün oynayarak ilk deplasman galibiyetimizi aldık. Artık son haftaya geldik. Yürekten oynayan, doğru futbolu sahaya yansıtan futbolcularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük, Giray Bulak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sokak kedisi "Hüsnü", okulun 860'ıncı öğrencisi olarak derslere girmeye başladı
Çukur'un 'Mahsun'u Berkay Ateş, diziye geri dönüyor Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak!

Son Dakika Haberleri
01:33 Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı! - Son Dakika Spor
01:00 Real Madrid sahasında puan kaybetti - Son Dakika Spor
00:53 Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü - Son Dakika Spor
00:18 Juventus'ta Merih Demiral oynadı, kupayı Lazio kazandı! - Son Dakika Spor
00:08 Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol - Son Dakika Spor
00:08 Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 01:50:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]