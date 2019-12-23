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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un yardımcı antrenörü Gökmen Barış, özellikle ilk yarıda istedikleri futbolu sergileyemediklerini söyledi.

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TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un yardımcı antrenörü Gökmen Barış, özellikle ilk yarıda istedikleri futbolu sergileyemediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gökmen Barış, ilk yarıdaki oyunlarının kendilerini memnun etmediğini, buna karşın yakaladıkları önemli fırsatları ise değerlendiremediklerini belirtti.

İkinci yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını dile getiren Barış, "Talihsiz bir şekilde, pozisyon yokken bir gol yedik. Daha sonra reaksiyon gösterdik ve beraberliği yakaladık. İkinci golü de bulabilirdik ama olmadı." diye konuştu.

Ligin ilk yarısını Altay deplasmanında tamamlayacaklarını hatırlatan Barış, iyi bir sonuçla devre arasına girmek istediklerini sözlerine ekledi.

Eroğlu: "Final paslarını yapamadık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kaybetmeme alışkanlığını Giresunspor deplasmanında da sürdürdüklerini aktardı.

İlk yarıda oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu anlatan Eroğlu, "Topa daha çok sahip olduk. Bu bölümde ceza sahasına girişlerimiz istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Final paslarını yapamadık. Kritik anlarda pas veremedik veya şut atamadık. İlk yarı değerlendiremediğimiz birçok pozisyon vardı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıdaki oyundan memnun olmadığını kaydeden Eroğlu, "İkinci yarı oyunu tutup, savunma arkasına atılan topları değerlendirmek istiyorduk. Golü bulduk ama oyun üstünlüğünü elde edemedik. Top rakipte daha çok kaldı. 1-0'dan sonra belki erken gol yemeseydik, alan bulabilirdik. Skor 1-1 olduktan sonra topu öne taşıyamadık. İlk yarı iyiydik. Maçtan beraberlikle dönüyoruz. Artık önümüzdeki hafta bunu telafi etmek zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.

Giresunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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