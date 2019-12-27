TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Futbolcularımın yürekten inanmaları ve kazanma isteği içerisinde bulunmaları bizleri sevindirdi." dedi.



İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının son maçı da olsa 3 puanı bir arada gördüklerini söyledi.



Futbolcularını kutlayan İpekoğlu, "Futbolcularımın yürekten inanmaları ve kazanma isteği içerisinde bulunmaları bizleri sevindirdi. Dilerim devre arasında yapacağımız transferlerden sonra ikinci yarıda çok farklı bir Adanaspor izlettireceğiz. Şu an 2 oyuncuyla anlaştık. Bunun yanında yaklaşık 7 oyuncu alacağız." diye konuştu.



Bulak: "Yürekli oynadılar"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, bugün futbol şansının Adanaspor'dan yana olduğunu dile getirdi.



"Adanaspor'u tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Çok pozisyona girmediler ama kazanmayı becerdiler. Yürekli oynadılar." diyen Bulak, "Doksan dakika içerisinde verdiğimiz 3 tane pozisyon var, 2'si gol oldu. Maalesef biz gol bulmakta zorlanıyoruz. Hücum oyuncularımız bize yeterli katkıyı sağlayamıyor. Bu bakımda sıkıntı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.