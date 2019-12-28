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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Tayfur Havutcu, radikal kararlar almaları gerektiğini söyledi.

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Süper Lig'de ilk yarının son haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Tayfur Havutcu, radikal kararlar almaları gerektiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Havutcu, "Bizim için ilk yarı kabus gibi oldu. Sahaya yerleşmeden maç 2-0 oldu. Bu seviyede böyle goller yiyemezsiniz. Ondan sonra tamamen maçtan koptuk. Mental bir yorgunluk var, bazı radikal kararlar almak gerekiyor. Onu da yönetimle görüşüp en kısa sürede alacağız. İkinci yarıda bambaşka bir Kasımpaşa alocak, buna inanıyorum. Kronik sorunları gidermek gerekiyor, böyle basit goller yenmez." ifadelerini kullandı.

Tayfur Havutcu, "Alacağınız radikal kararlar nedir? Bazı oyuncularla yollarınızı ayıracak mısınız?" sorusuna ise, "Tabii yani bazı oyuncularla vedalaşacağız, Yeni takviyeler gelecektir, ihtiyacımız olan bölgeler belli. Oralara takviye yapacağız." yanıtını verdi.

Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı sırasında oyuncuları arasında yaşanan tartışmayı da değerlendiren Havutcu, "Normalde penaltıcılarımız belli, birinci penaltısı Quaresma'ydı, ikincisi Aytaç. Quaresma başta atmak istemeyince normalde Aytaç'ın atması gerekiyordu, Thiam atmak istedi, Quaresma topu ona verdi, aralarında tartışma olunca Ricardo kendisi attı. Orada Thiam'ın yaptığı yanlış. Çünkü maçtan önce isimleri belirlemişiz." şeklinde konuştu.

Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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