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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, İzmir derbisine yakışır bir maç oynandığını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, İzmir derbisine yakışır bir maç oynandığını söyledi.

Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Menemenspor'un 10 hafta maç kaybetmediğini anımsattı.

Kendilerine güvendiklerini ve bunun sonucunda galip gelen taraf olduklarını ifade eden Eroğlu, "Rakibimiz uzun top ve karambol oyununu iyi oynuyor. Birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu. İkinci yarıda uzun toplarla üzerimize geleceklerini biliyorduk. Biz de rakibimizin boş alanlarını değerlendirmeyi planladık. Final paslarını değerlendirebilseydik oyun bizim lehimize kırılabilirdi ancak atamadığımız goller sonucu belki kalemizde gol de görebilirdik. Kazanmak önemliydi. İzmir derbisine yakışır bir maç oldu diyebilirim." diye konuştu.

Eroğlu, galibiyetin ikinci yarı öncesi motivasyonlarını arttırdığını dile getirerek, "Çok sevdiğim Altınordu'muzun 96. yılını canıgönülden kutluyorum, nice yıllar dilerim. Türkiye'nin çok güzel bir kulübünde çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Dilaver Mutlu: "Yeni bir seri yakalamaya çalışacağız"


Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise ligde 10 maçlık kaybetmeme serilerinin sona erdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O seri tabii bir şekilde bitecekti. Neticesinde bu maça denk geldi ve 3 puan kaybı oldu. İlk yarı Altınordu iyi top oynadı ve golü attı. Bizim de direkten dönen topumuz vardı. Maç bir şekilde dengelendi. İkinci yarıda baskılı oynadık ama pozisyonlarımızı gole çeviremedik. Futbolda atamayınca kaybedebiliyorsunuz. Artık bundan sonrasına bakmak lazım. Devre arasını iyi geçirip ikinci yarıya inşallah daha iyi hazırlanıp yeni bir seri yakalamaya çalışacağız."

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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