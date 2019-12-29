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Maçın ardından

6 saat önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, takımının Adana Demirspor'a 2-0 yenildiği maçta oyun planlarının tutmadığını söyledi.

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İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, takımının Adana Demirspor'a 2-0 yenildiği maçta oyun planlarının tutmadığını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "Adana Demirspor ilk yarım saatte gol buluyordu, ikinci yarı oyundan düşüyordu. İlk yarı planımız tutmadı ve 2 gol yedik. İkinci yarı çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

Maçta kendi lehlerine iki penaltı pozisyonu olduğunu savunan Avcı, "Biri bana göre yüzde yüz penaltıydı. Sezonun ikinci yarısı birkaç takviye ile İstanbulspor inşallah ilk 10'a girecek." ifadelerini kullandı.

Tütüneker: "İlk yarı çok iyi oynadık"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise kazanmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İlk yarı çok iyi oynadık. Oyuncular düşündüğümüz oyunu sergilediler. 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı aynı hastalığımız nüksetti, geriye çekildi. İyi oyunumuzu 45 dakikaya değil de 60-70 dakikaya yaymamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında eksikleri gidererek daha iyi olmak istediklerini kaydeden Tütüneker, "Adana Demirspor'un 79. yılı, inşallah yeni yılda daha güzel günler yaşarız." şeklinde konuştu.

Adana Demirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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