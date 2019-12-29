Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, baskılı oyunun sonucunda hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Bulut maçın ardından düzenlen basın toplantısında, zorlu Konyaspor maçında 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Konyaspor maçının zor olduğunu anlatan Bulut, "Aslında maça iyi başladık gözüktü ama yine de konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Nitekim 8. dakikada yediğimiz bir gol oldu. Ondan sonra futbolcularımız içeride soyunma odasında konuştuklarımızı daha iyi hatırladılar. Golden sonra tek kale maç oynadık. Rakip attıkları golden sonra kalemize gelemediler veya çok az baskı kurdular." dedi.

Bu baskı sonucu maçta önce birbiri yakaladıklarını anlatan Bulut, "Bu baskının sonucunda 90 artıda ikinci golü bulduk ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık" diye konuştu.

Sezonun ilk yarısında iyi oynadıkları bazı maçları bir puan ya da yenilgiyle kapattıklarına vurgu yapan Bulut, şöyle konuştu:

"Gol yollarında biraz sıkıntı çektik ama futbolun doğasında bu var. Devre arası şimdi geliyor. Bir iki transfer yapmayı düşünüyoruz. Ayrılacak bir yada iki kişi olabilir ama önümüzdeki günlerde daha net belirleyeceğiz."



Aykut Kocaman: " Kırım, kesim devam ediyor"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise maça yüksek puan ihtiyacıyla başladıklarını belirtti.

Maç boyunca kendi sahasında baskın oynamaya alışkın bir takımla oynadıklarını anlatan Kocaman, "İç saha takımı gibi gözüken bir takımla oynadık ama yine de oyun içinde kaldık. Erken denilebilecek bir gol de bulmayı başardık ama buna rağmen oyundaki ritim Alanyaspor'un istediği tarafa doğru gitti." dedi.



Maçta duran topların kendileri için sıkıntılı gözüktüğünü bildiklerini anlatan Kocaman, ofsayt pozisyonundan gelen golle maçın ortaya geldiğini savundu.

İlk yarıda iki takımın da yüksek fizik gücüyle oynadığını dile getiren Kocaman, "Maçta ciddi bir mesafe kaydetti her iki takım da. Bu bizim için bir avantajı oldu ikinci yarıda. Alanyaspor çok daha fazla genişledi. Biz daha fazla geniş alan bulup çoğalmaya çalıştık. Alanyaspor da kalemize gelmeye başladı. Karşılaşma böyle bitecek derken son saniyelerdeki yıkıcı pozisyon, maç öncesindeki bütün beklentilerimizi boşa çıkardı." ifadelerini kullandı.

Maçtaki kırılma anın ise verilmeyen penaltılarının olduğunu öne süren Kocaman, çok net bir şekilde kalecinin, Daci'nin ayağına darbesi olduğunu savundu.

Bu sezon hakemlerle alakalı daha çok olumlu mesajlar vermeye çalıştıklarını aktaran Kocaman, "Kırım, kesim devam ediyor. Söyleyecek bir şey yok. Son 3-4 maçı bariz hakem hataları olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.



Ligde özellikle 8. maçtan itibaren büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatan Kocaman, 6 maçlık bir periyodun ardından biraz toparlamayı başarabildiklerini söyledi.