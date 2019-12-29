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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. haftasında iç sahada Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Ali Tandoğan, oyuncularının 3 haftadır iyi mücadele ettiğini, devre arası kampında eksikleri tamamlayacaklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 17. haftasında iç sahada Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Ali Tandoğan, oyuncularının 3 haftadır iyi mücadele ettiğini, devre arası kampında eksikleri tamamlayacaklarını söyledi.

Tandoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Giresunspor maçının zor olacağını bildiklerini, galip gelmek için sahaya çıktıklarını söyledi.

İbrahim Öztürk'e gösterilen kırmızı kartın yanlış olduğunu öne süren Tandoğan şunları kaydetti:

"Bana göre sarı kart verilebilirdi. Çünkü her yapılan müdahaleyi iyi analiz etmek lazım. Arkasından oyuncumuza dirsek geldi onu da çok iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Bizim de oyun planımız vardı karttan sonra bu plan bozuldu diyebiliriz. Önümüze bakacağız. Bazen alınan bir puan kötü gibi görünse bazı şeylerin başlangıcıdır. Oyuncularımız 3 haftadır muhteşem mücadele ediyor. Geldiğimizden itibaren eksiklerini de biliyoruz. Devre arası kampında bunları tamamlayacağız."

- Kutlu: "3 puanı hak eden takım bizdik"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da göreve 5. haftada başladığını, takımının sezonun ilk yarısını 21 puanla tamamladığını aktardı.

Maçın ilk yarısında 2 toplarının direkten döndüğünü anlatan Kutlu, "Altay, 10 kişi kaldıktan sonra doğal olarak defans yaptı. Biz pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadık. Buna rağmen bir penaltımız ve çizgiyi geçen bir pozisyonumuz vardı. Gol olduğunu söylüyorlar. Biz de gol olduğunu görmüştük. Deplasmanda bakıldığı zaman 1 puan iyi gibi görünüyor ama oyunun genelinde ortaya koyduğumuz mücadele 3 puanı hak ettiğimizi gösteriyor." şeklinde konuştu.

Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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