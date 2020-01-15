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Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, "Takımın disiplinli mücadelesi ile maçı 1-1 bitirdik.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, "Takımın disiplinli mücadelesi ile maçı 1-1 bitirdik. Her şey İstanbul'da oynayacağımız ikinci maça kaldı." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmandaki maça avantajlı gidebilmek için iyi hazırlandıklarını, maça da iyi başladıklarını belirtti.

Galatasaray'ın ilk devre daha fazla topla oynamasına rağmen hızlı hücumla etkili olabileceklerini bildiklerinin altını çizen Kartal, "Tek eksiğimiz golü attıktan sonra çok çabuk gol yedik. Bu golü yemesek daha farklı galip ayrılabilirdik." diye konuştu.

İkinci yarının ortada bir mücadele olduğuna değinen Kartal, "Her iki takımın pozisyonları vardı. Final paslarının zamanlamasını etkili yapabilseydik sonuca gidebilirdik. Takımın disiplinli mücadelesi ile maçı 1-1 bitirdik. Her şey İstanbul'da oynayacağımız ikinci maça kaldı. Oyunlarından dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Terim: "Güzel bir maç oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastalığı nedeniyle 2-3 gündür zorlandığını belirtti.

Maçın istedikleri gibi geliştiğini vurgulayan Terim, "Açıkçası güzel bir maç oldu. Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini küçük küçük vermeye başladık. Topun sahibi olduk. Bazı önemli pozisyonlar bulduk. İyi bir takım Rizespor. Rizespor ile içeride oynamak kolay değil." dedi.

Emre Akbaba'nın sahalara dönmesine değinen Terim, "Emre'ye çok sevindim. Burada ayağı kırıldı. Burada inşallah kazanmış oluruz onu. Onun dışında lig önümüzde. İkinci yarı herkesin hakkında hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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