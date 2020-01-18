TFF 1. Lig'in 18. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, zor bir maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşyürek, "Zor bir maçı zor da olsa geçtik. İlk yarının en fazla gol atan ve takım savunmasını yapamadığı için en fazla gol yiyen takımlarından biriydik. İkinci yarıya savunmayı iyi tutup her an gol atabilen bir takım olarak başladık. Devre arası stratejimiz de buydu. Zaaflarımızı kapattığımızı düşünüyorum. Galip gelmek ve yukarıdaki ivmenin içinde olmak güzel." diye konuştu.

Takıma yeni transfer yapacaklarını kaydeden Taşyürek, "Emircan Altıntaş ve Valentin Lazar'ın aramızdan ayrılmasıyla kanat olarak elimizde oyuncu yoktu. Bu konuda sıkıntı çektik. Transfer için süremiz var ama yapmış olmak için transfer yapmayacağız." dedi.

Tandoğan: "İyi yoldayız kimsenin şüphesi olmasın"

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise şunları kaydetti:

"Son dakikalarda gol yemek insanı üzüyor. Rakibimizin ikinci yarıda duran top dışında pozisyonu yoktu. Rakibin hücumunu ortadan kaldırıp dikine ve savunmanın arkasına atılan toplarla hızlı hücumla gol atmak istedik. Girdiğimiz birkaç net pozisyonu atamadık. Ders çıkarılacak şeyler var. Aldığınız skor, yaptıklarınızın önüne geçiyor. İyi yoldayız kimsenin şüphesi olmasın. Bunun tedbirlerini alarak kalan maçlarımızda daha iyi olacağız."