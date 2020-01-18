TFF 1. Lig'de Akhisarspor ile golsüz berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, oyuncularının kazanma arzusu olduğunu belirterek, "Bunu puanlara yansıtamadık, bir puanla yetindik. Artık Eskişehirspor maçına odaklanacağız." dedi.

İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın keyifli olduğunu söyledi.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını anlatan İpekoğlu, "İki takım da gol pozisyonlarına girdi. Özellikle İrfan'ın 2-3 tane kurtardığı top var. Çok daha net pozisyonlara giren taraf olduğumuzu düşünüyorum. Maalesef değerlendiremedik, yapacak bir şey yok. Şampiyon adayı bir takımdan alınan bir puan önemlidir. Oyuncularımızın kazanma arzusu mevcuttu ama bunu puanlara yansıtamadık, bir puanla yetindik. Artık Eskişehirspor maçına odaklanacağız. Mbilla ve Eze'nin takıma katılmasıyla gol yollarındaki sorunu çözeceğiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da ligin ikinci yarısında her maçın zor geçeceğini aktardı.

Tek amaçlarının Adana'dan galip dönmek olduğunu ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Maçın ilk yarısında 2-3 pozisyon vardı. Bunlardan bir tanesini gole çevirerek öne geçseydik maç çok farklı olabilirdi. Rakibimiz gol yemedikçe direnci arttı. İkinci yarı rakibimizin 2-3 önemli pozisyonu var. Onlar da yakaladıklarını gole çevirmiş olsaydı mağlup ayrılabilirdik. İkinci yarıda da yakaladığımız pozisyonlar var. Adanaspor kalecisi İrfan Can'ı tebrik etmek istiyorum, mükemmel kurtarışlar yaptı. Maça damga vurdu diyebilirim. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda bu tür maçları çok oynayacağız. Rakibimizin dirençli futbolunu kutluyorum. Bizim için bu maç bitti, aldığımız bir puan var. Önümüzdeki hafta oynayacağımız final gibi Bursaspor maçı var. Bütün her şeyimizle bu maça hazırlanacağız."