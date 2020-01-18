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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Oyunun büyük bölümünde sistemimizi sahaya iyi yansıtarak oynadığımız maçtan 1 puanla ayrıldık.

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TFF 1. Lig'de Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Oyunun büyük bölümünde sistemimizi sahaya iyi yansıtarak oynadığımız maçtan 1 puanla ayrıldık." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk golü buldukları müsabakada rakiplerinin beraberliği yakaladığını, ondan sonra gösterdikleri reaksiyonla tekrar üstünlük kurduklarını kaydetti.

Bu dakikada sonra yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Skoru 3-1'e getiremeyince rakibimiz skoru tekrar dengeledi. Oyuncu değişikliklerinin ardından oyunu biraz daha ileri taşımamız gerekirken biraz daha düşüş gösterdik. Oyunun büyük bölümünde sistemimizi sahaya iyi yansıtarak oynadığımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Kazanmak istiyorduk ama futbolcularımın hepsini kutladım. Birlikte ve sistemimizle oynadığımızda bu ligde her takımı yenebilecek güce sahibiz. Bu puan kaybını önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız."

Bayram Toysal: "Deplasmanda alınan 1 puan iyidir"

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ise rakiplerinin 2 defa öne geçtiği müsabakada 2 kez beraberliği yakaladıklarını söyledi.

İkinci devre kendi oyunlarına yakın bir futbol sergilediklerini aktaran Toysal, şunları kaydetti:

"Durum 2-2'ye geldikten sonra yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik Hatay'a galip olarak dönecektik. Kimle oynarsak oynayalım deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Biz hedefimize gidiyoruz, şu anda konumumuz iyi ve bunu korumaya çalışıyoruz. Maçların hepsi zor ve ligin ikinci yarısında özellikle takımların eksiklerini giderdiği bir dönemden geçeceğiz. Mücadelemizden memnunum. Önümüzde iç sahada oynayacağımız 2 maçımız var, kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz. O maçlardan sonra da zirvedeki yerimizi net bir şekilde sağlamlaştıracağız diye düşünüyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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