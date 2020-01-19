TFF 1. Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında 1-1 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, gelecek haftalar için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Orhan Çıkırıkçı "İki takımı da tebrik etmek lazım. Erzurumspor maça baskılı başladı. İlk yarıda çok baskılı oynadılar. Biz de 2. yarıda iyi oynadık. Beraberlik her iki takım için de hayırlısıymış. İnşallah bundan sonra daha iyi çalışacağız. Üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Sözeri: "Bu tarz maçlarda girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ikinci golü bulamadıkları için 2 puan bıraktıklarını kaydetti.

Karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını anlatan Sözeri, "3 puan almak istiyorduk. Öne geçtik ve pozisyonlar bulduk. Üstümüzdeki takımlar kaybetmişti. Bugün 3 puanı alsak çok önemli olacaktı. Bu tarz maçlarda girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. İkinci golü bulamayınca, 1 duran top sizin 2 puanınızın gitmesine sebep oluyor. Bundan dersler çıkaracağız. Hedefimizden sapma yok. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Oyunun genelinde çok iyi oynadık." ifadelerini kullandı.