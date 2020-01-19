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Maçın ardından

6 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalan 16 maçta da tüm mücadelemizi, gücümüzü ortaya koyacağız." dedi.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalan 16 maçta da tüm mücadelemizi, gücümüzü ortaya koyacağız." dedi.

Tamer Tuna, Süper Lig'in 18. haftasında sahalarında 3-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arası kamp dönemi öncesinde takıma birçok şeyi değiştirmek için katıldığını söyledi.


Kamp döneminde hem oyunda hem de oyuncularda değişiklik yaptıklarını, bu kısa dönemde önemli adımlar attıklarını ifade eden Tuna, şöyle konuştu:


"İki hazırlık maçının ardından, üç gün önce Göztepe ile oynadığımız kupa maçının birçok şeyin başlangıcı olması gerekiyordu. Takım fiziksel ve psikolojik olarak lige tam olarak hazır olmasa da ilk yarıdaki o kırılgan, golü yedikten sonra teslim olan, tepki vermeyen durumu ortadan kaldırdık. Tabii ki ilk golü yedikten ve 10 kişi kaldıktan sonra maalesef takım yine eski hafızasına döndü. Bugün yaşananlar, Antalyaspor'un mevcut durumda oluşuna sebep faktörler. Düzelttiğimiz ve geri döndürdüğümüz birçok özelliğimiz var. Bu durumu iyi değerlendirip, önümüzdeki süreçte oyun ve disiplin anlayışında birçok şeyi değiştirmek zorundayız. Bundan sonraki maçlarda bu teslimiyeti yaşamayacağız. Ligde kalan 16 maçta da tüm mücadelemizi, gücümüzü ortaya koyacağız. Tüm amacımız bu."

Parlatan: "Güzel işler yaptık"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puan aldıkları için çok sevinçli olduklarını belirtti.


"İstediğimiz, arzuladığımız 3 puanı aldık. Futbol adına da çok güzel işler yaptık." ifadelerini kullanan Parlatan, özellikle ilk devre her anlamda rakiplerinden daha iyi olduklarını vurguladı.

Attıkları gollerin kapılan toplar sayesinde olduğunu dile getiren Parlatan, "Sırf kazandığımız top sonrası değil, top bizdeyken de hakimiyet sağlamamız ve hücumları iyi gerçekleştirmemiz önemliydi. Burada oyuncu arkadaşlarımızı kutlamak lazım. Neredeyse her istediğimizi sahaya yansıttılar. Verdiğimiz bütün taktikleri ve oyun anlayışımızı uyguladılar. Camiamıza bu 3 puan hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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