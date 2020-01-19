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Maçın ardından

40 dakika önce

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Boluspor'un yardımcı antrenörü Fatih Çardak, "Bu maçın telafisini yapmaya çalışacağız." dedi.

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TFF 1. Lig'de konuk ettiği Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Boluspor'un yardımcı antrenörü Fatih Çardak, "Bu maçın telafisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Çardak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor camiası adına talihsizliklerin ve tatsızlıkların devam ettiği bir sezon yaşadıklarını belirtti.

Devre arası kampında, çok güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çardak, "Bu maçta beklentilerimiz çok fazlaydı. Takıma yeni katılan oyuncularla beraber lige güçlü bir şekilde başlamak tek arzumuzdu. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Oyuncularımızın adaptasyon sıkıntısı oldu." şeklinde konuştu.

Çardak, futbolun yüzde 50 şans ve yüzde 50 yetenek işi olduğuna işaret ederek, "Bizim açımızdan şansızlık hala devam etmekte. Biz güçlü insanlarız, güçlü bir ekibiz. Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber bu maçı unutup önümüzdeki Adana Demirspor maçına çok yüksek bir enerji ve konsantrasyonla hazırlanacağız. Bu maçın telafisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularının iyi bir oyun sergilediğini anlatan Taşdemir, "Özellikle taktik ve disipline çok bağlı kaldılar. Bunun da semeresini aldılar. İkinci yarıya galibiyetle başlamak güzel. Özellikle aynı puanda olduğunuz rakibiniz karşısında. Ligin zorluğu bundan sonra başlıyor diyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Osmanlıspor, Boluspor, Çardak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:20 Kaynak: AA
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