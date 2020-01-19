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Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un genç futbolcusu Fatih Aksoy, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un genç futbolcusu Fatih Aksoy, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Aksoy, "Devre arasından sonra ritmimizin düşüp düşmeyeceğini merak ediyorduk. Beşiktaş belki ligin en zor deplasmanı, zor olacağını da biliyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi asla bırakmadık. Zor bir maçtı ama zor olan şeyler bazen güzeldir." diye konuştu.

Beşiktaş'ın kiralık olarak Demir Grup Sivasspor'a gönderdiği ve bu sezonki performansıyla dikkati çeken Fatih Aksoy, maç içinde Muhammed Elneny ile yaşadığı pozisyonu da anlattı.

Beşiktaş'ın hızlı oyun kurmasına izin vermek istemediğini kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Benim için zor bir maçtı. Duygusal bir insanım. Hocalarım ve arkadaşlarım yardımcı oldu bu maça hazırlanmama. O pozisyonda çok suçum yok. Rakibin hızlı başlamasına izin vermememiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın bazı oyuncularını boş bırakırsanız size bela olabilir. Rakibin oyuncusu beni itti, bir kargaşa oldu. Sonra Caner abi ve Burak abi ile konuştuk. Onlar benim abim. Hem saha için hem saha dışında benim yanlışlarımı söyleyebiliriler ama taraftarın tepkisi beni kırdı. Burada çok oyuncu ıslıklandı, taraftarlar Türk oyunculara da biraz sahip çıksınlar. Ben bu camiaya henüz bir şey vermedim. Rakip forma ile geldim. Islıklanmam normal ama kırıldım."

Sivasspor, Beşiktaş, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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