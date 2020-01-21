Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kulüp başkanı Volkan Can ile futbolcular sahada bir süre oynadı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile kulüp başkanı Can, soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti.

Vali Bilgin ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, oyunculara 10'ar bin lira prim vereceklerini açıkladı.

Kesimoğlu, tur atlanması dolayısıyla kulübe akar yakıt istasyonu için de yer tahsis edeceklerini ifade etti.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün çok mutlu olduklarını, kentte bayram havası yaşandığını söyledi.

Tüm futbolcuları tebrik eden Bilgin, "Bugün tüm kent birlik oldu. Centilmence bir maç oynandı. Herkes takımına sahip çıktı. Çok güzel oldu. Gelecek turda daha iyi başarılar elde edeceğiz. Takımımıza her anlamda destek olacağız. Kırklarelispor tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi, çok mutluyuz." diye konuştu.