Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor'a penaltılarda 4-2 yenilerek kupaya veda eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdilek, herkesin keyif aldığı bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Mehmet Özdilek, takımda sakatlığı ve hasta çok fazla oyuncu olduğuna değinerek, ilk maçı 2-0 kaybettiklerini hatırlattı. Deneyimli teknik adam, rövanş mücadelesinde ise 120 dakikayı 2-0 üstün tamamlamanın kolay olmadığına dikkati çekti.

Özdilek, maçın 25. dakikasındaki ikinci golün ardından seyircinin desteğini de alarak rakibe var olduklarını hissettirdiklerini ifade ederek, "İkinci yarı itibarıyla belki verilen penaltı gol olsa oyunun rengi farklı olabilirdi. Futbolda bunlar var. Kaleci Tolgahan'ın performansı ve penaltıyı kurtarması bizi oyunun içine itti. Neticesinde 120 dakika seyir sevki yüksek bir müsabaka oldu." diye konuştu.

Penaltılarda turu atlayan rakibi tebrik ettiğini belirten Özdilek, "Bizim açımızdan sekizinci günde Trabzon, Galatasaray ve yine Trabzon ile oynuyoruz. İyi bir takım olduğumuzu tüm futbol kamuoyuna bir daha gösterdik. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık. Bu maç bizi biraz yıprattı ve yordu. Üç gün dinlenip pazar günü evimizde önemli bir müsabaka oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çimçir: "Tur atladığımız için oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın 2-0'lık bir skorla uzatmaya gideceğini tahmin etmediklerini söyledi.



Özellikle maçın ilk 20 dakikasında sergiledikleri oyunun kendilerine yakışmadıklarını anlatan Çimçir, "Rakibin öndeki oyunculara yapmış olduğu baskılara karşı topu kullanmakta sıkıntı yaşadık. Merkeze oynadığımız topların çoğunda problem yaşadığımızı düşünüyorum. 2-0 olduktan sonra oyunda format ve oyuncu değişikliği yaptık. Daha sonra oyunu elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çimçir, birçok gol fırsatı bulup bir de penaltı kaçırdıklarını ve kırmızı kartın ardından yaklaşık 35 dakika eksik oynadıklarını hatırlatarak, "Penaltılarla üst tura çıktık. Tur atladığımız için oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Kadromuzu rotasyonlu bir şekilde doğru kullanmak istiyoruz." yorumunu yaptı.

Maçın hakemi Ali Şansalan'ın performansıyla ilgili bir soru üzerine Çimçir, şunları kaydetti:

"Maçta hakem genel itibarıyla kötü bir performans gösterdi. Özelikle 97. dakikadaki pozisyon. Lütfen biraz daha dikkat etsin. Maçın geneli itibarıyla bakıldığında bence çok iyi maç ortaya koymadı performans anlamında. Yani biraz daha dikkat etsinler."