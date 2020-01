Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcuları Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını söyledi.

Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'la ilgili başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile görüştüklerini aktaran Terim, "Ben bu konuda Denizlispor maçından sonra fikirlerimi söyledim. Bu konunun tek taraflı olmadığını camiamızın, taraftarlarımızın, eski-yeni tüm yönetimlerin ortak konsensüs içerisinde bunu değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Bunun için geçen gün toplantı için davet edildim ve buraya geldim. Başkan, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Oturduk ve ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, bir şans vermek ve ona bir kapı açmak gerektiği kararımı tekrar ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır." diye konuştu.

"Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili yaptıkları toplantının basına sızmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti.

Yönetimle arasında sorun olduğuna yönelik haberlerin çıkmaması için çok çabaladığını anlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Buradan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu üstüne basarak söyledim. Ben daha eve varmadan bir gazeteye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil. 'Yönetimle arasında sorun var.' dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Fakat zaman zaman çaba harcadıkça da hayal kırıklığı yaşıyorum. Fikrimi ve bu konuya olan yaklaşımımı hiç değiştirmedim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim." ifadelerini kullandı.

"Bir stoper istedim evet ama olmazsa yapacak bir şey yok"

Fatih Terim, yönetimden bir stoper transferi istediğini belirterek, "Olmazsa dünyanın sonu değil." dedi.

Transfer konularına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların içerisinde son dakikaya kadar hem alınması hem de satılmasıyla ilgili her şeyi beklemek gerekir. Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. İkinci santrfor için Andone'ye şansımızı kullandık. Daha 1 hafta var. Bizim gibi kulüplerde hiç belli olmaz. Her an biri gelebilir, biri gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Nagatomo fırsat bulursa gidecek"

Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun fırsat bulması durumunda takımdan ayrılacağını söyledi.

Bir Japon gazetecinin vatandaşı Nagatomo'nun durumuyla ilgili sorusu üzerine Terim, şunları kaydetti:

"Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var. Bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanların en çok çalışanı. Denilen her şeyi yapıyor. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önce karşılaşsaydık. Nagatomo'yu kırmak kimsenin aklına gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız."