TFF 1. Lig'de konuk ettiği Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Dipten kurtulmak için yenemiyorsan da yenilmeyeceksin, bu felsefeyle oynuyoruz. İyi oynadığımızı söyleyemem. Aldığımız puan bizim için iyi." dedi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın son bölümlerinde 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Zor bir maç olacağını biliyorduk, rakibimiz iyi bir çıkış yapan ve iyi konumda olan bir takım. Yaklaşık 3 senedir beraber oynayan bir ekip. Herkes kimin ne yapacağını çok iyi biliyor. Dolayısıyla pas oyunu seven bir ekip." diye konuştu.

Geride kalan hafta iyi bir oyunla galip geldiklerini belirten Taşdemir, "Ancak bugün bu oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimizin oyun anlayışı da önemliydi. 10 kişi kaldıktan sonra aldığımız puan bize iyi geldi. Dipten kurtulmak için yenemiyorsan da yenilmeyeceksin, bu felsefeyle oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İyi oynadığımızı söyleyemem, aldığımız puan bizim için iyi." diyen Taşdemir, "Transfer yasağımız devam ediyor, kalkmayacağı da kesinleşti. Bu gençlerimizle, 19 yaş altından yaptığımız takviyelerle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise geçen hafta mağlup oldukları Eskişehirspor maçındaki puan kaybını bu karşılaşmayla telafi etmek istediklerini belirterek, "Ancak berabere kaldık. İlk yarıda 15. haftada Hatayspor'a yenilmiştik, ancak daha sonra Karagümrük maçını kazanarak bunu telafi etmiştik. Bu sefer olmadı." diye konuştu.

Genel olarak iyi oynadıklarını ve oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Özbalta, "Maçın başında yakaladığımız 2-3 çok iyi pozisyon var. Maçın ikinci yarısında yine gole çok yaklaştığımız bir pozisyon var. İlk yarı bir gol atabilseydik maçın seyrini değiştirebilirdik." ifadelerini kullandı.

Özbalta, maçı kazanmayı çok istediklerini ancak mağlup olmamanın da önemli olduğunu aktararak, "Telafi edelim dedik. Üç puan alalım istedik ama muvaffak olamadık. İyi oynama çabamız var. İnşallah bundan sonra oynayacağımız müsabakalarda Keçiören semtini, Ankara'yı daha iyi temsil ederiz." değerlendirmesinde bulundu.