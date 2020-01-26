Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, puan tablosunda kötü bir noktada olmadıklarını, 1 galibiyetin kendilerini farklı yere taşıyabileceğini söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, puan tablosunda kötü bir noktada olmadıklarını, 1 galibiyetin kendilerini farklı yere taşıyabileceğini söyledi.

Mehmet Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve bölgeyi etkileyen depreme değinerek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını aktaran Özdilek, "Eksiklikler, sakatlıklar ve hastalıktan gelenler var. Birçok eksiğimiz var. Bunları çok fazla ifade etmiyoruz ama sonucunda 11'e 11 oyunda rakibin sadece çabuk hücumla gol bulabileceğini biliyorduk. O mevkide oynayan oyuncuların ilk defa yan yana olması, sağ bekin sol tarafta görev alması, Aissati ve Barrow'un ciddi hastalıklarla mücadele etmesi kolay değildi." diye konuştu.

Maçta pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Özdilek, "Güzel pozisyonlarda golü bulsak belki ivme bizim lehimize gidecekti. Önümüzde 15 hafta gibi uzun bir maraton var. Ligdeki pozisyonumuz kötü değil. Dolayısıyla 1 galibiyet bizi çok farklı yerlere taşıyabilir. Bunu biraz öteledik gibi duruyor. Ben oyuncularımı yine ortaya koyduğu mücadelen dolayı tebrik ediyorum. Yeni gelen sakatlıktan dönen oyuncuların toparlanmasıyla önümüzdeki haftalar bizim açımızdan çok daha sağlıklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tuna: " 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Takımın 11 maçtır kazanamadığını hatırlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Açıkçası hem öz güven adına hem de saha bütünlüğü adına zor süreçti. Bugün kazanıp, 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısıyla girmek çok önemliydi. Bugün buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz ama futboldan öte yaşananlar, depremde kaybettiklerimiz, yaralılar ve kurtarılanlar daha önemli."

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic 2 gün hastanede müşahede altında tutulacak
Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak Bir Twitter kullanıcısının Kobe'yle ilgili 8 yıl önce attığı tweet, dünyayı şaşkına çevirdi Galatasaray'dan Kobe Bryant paylaşımı: Seni özleyeceğiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]