Maçın ardından - Son Dakika
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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, hem oyun hem de skor anlamında istediklerini elde ettiklerini belirtti.

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TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, hem oyun hem de skor anlamında istediklerini elde ettiklerini belirtti.

Toysal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için bu maçta önemli olanın 3 puan almak olduğunu söyledi.

Emin adımlarla yollarına devam ettiklerini aktaran Toysal, "Hem oyun hem de skor anlamında istediğimizi elde ettik. Değişiklikler çok yerinde ve doğruydu, oyuna dinamizm kattık. Oynayan oyuncular da elinden geldiği kadar gayret gösterdi. Çok müthiş bir 3 puan aldık." diye konuştu.

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise maça iddialı geldiklerini kaydetti.

İlk yarıda denk bir maç olduğunu ifade eden Mutlu, 25-30 dakikaya yakın tek kale maç oynadıklarını, ancak golü bulamadıklarını aktardı.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini belirten Mutlu, "Yapacak bir şey yok, maç bitti artık. Önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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