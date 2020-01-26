TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Alınması gereken bir 3 puandı ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz." dedi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız. Bu konuda Erzurumspor da bugünkü maçın hasılatını bağışladı ve üzerine düşen diğer görevleri yaptı. Teknik kadro ve oyuncularımızla oturup bizler neler yapabiliriz diye görüşeceğiz. Taraftarlarımız da onlar için çadır kurmuş, onları da tebrik ediyorum. Bizim ülkemizin güzelliği burada, böyle zor günlerde birlikte bütün olmak güzel bir şey." diye konuştu.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:

"Geçen hafta farklı mağlup olan rakibimizin bugün direnç göstereceğini tahmin ediyorduk. Bu tarz maçlarda ikinci golü bulamadığınız zaman strese giriyorsunuz. Bugün de böyle oldu. Çok pozisyonumuz var ama maalesef değerlendiremedik. Geçen haftaki maçta 85. dakikada yediğimiz gol nedeniyle oyuncularım strese girdi."

Sözeri, takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği başarının çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:

"Kupada çok iyi oynayan, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan bir Erzurumspor vardı. İlk yarı güzeldi ama ikinci yarı bu işleri yapamadık. Önemli olan 3 puan diye düşünüyorum çünkü çok iyi oyuna puan vermiyorlar. Süper Lig hedefimiz var, bu yüzden oyuncularımı kutluyorum. Alınması gereken bir 3 puandı ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."

Adıgüzel: "90. dakikaya kadar mücadele ettik"

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, Elazığ'daki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları söyledi:

"Biz Erzurumspor'un şampiyonluğa oynadığını biliyoruz. Güçlü bir ekip, ekonomisi güçlü dolayısıyla biz de ona göre hazırlığımızı yaptık. Geçen hafta şok bir mağlubiyet aldık, cezalı oyuncular ve bazı futbolcuların transferlerinin olması bizi etkiledi ama gerçekten o şoku atlatmış bir takım görüntüsündeydik ve 90. dakikaya kadar mücadele ettik."

Adıgüzel, hakemlerin yanlış kararlar verdiğini savunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef hakemler, biraz taraflı davranışları nedeniyle maçın başında hemen sarı kartları konuşturmaya başladı. Emeğe saygılı olmak lazım ama biz bunu göremedik. Maçın son dakikasında attığımız şut yön değiştirdi, korner atmamız gerekirken aut atışı verdi. Bununla ilgili hakemleri eleştiriyorum, ya formsuzlar ya da duygusal olmamaları gerekiyor. Balıkesirspor gerçekten futbol oynamaya çalıştı ama arzu ettiğimiz şeye engel olunduğunu düşünüyorum. Erzurumspor takımına da başarılar diliyorum."