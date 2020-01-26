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Maçın ardından

19 dakika önce

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, yeni statlarındaki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, yeni statlarındaki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Göztepe camiasının yıllardır heyecanla beklediği stat açılışında Beşiktaş gibi önemli bir rakiple oynadıklarını aktardı.

Takımı ekstra heyecana neden olacak faktörlerden arındırmaya çalıştıklarını bildiren Palut, şunları kaydetti:

"Bugün dönem dönem pas oyununda kendi standartımızın üstünde hatalar yaptık. Bunun nedenini yeni sahaya adaptasyona ve de muhteşem atmosferin verdiği heyecana bağlıyorum. Maçın geneline baktığımız zaman net pozisyonlara giren bir takım görüntüsündeydik. İlk 30 dakikada oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarının son 15 dakikasında oyunu rakibimize verdik. İkinci yarı genellikle orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Rakibimiz 2 pozisyon yakaladı burada da Beto devreye girdi."

Palut, futbol olarak yapmaları gereken ayrıntıları yapamadıklarını, bunu da ilk maç heyecanına bağladığını belirterek, "Güzel bir galibiyet aldık, devam edeceğiz. Eksiklerimizin farkına varıp bunların üstüne çalışacağız. İlkler zordur ve bunun altından başarıyla kalktı oyuncularım, onları tebrik ediyorum. Stadyumda inanılmaz bir atmosfer vardı, taraftarlarımız takımımıza itici güç oldular. Onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:10 Kaynak: AA
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