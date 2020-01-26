TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Adanaspor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, karşılaşmada oyunu forse ettiklerini belirtti.

Özer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün galip gelmeyi çok istediklerini söyledi.

Sahada mücadele eden oyuncularını tebrik eden Özer, şöyle konuştu:

"İlk yarıya baktığınız zaman sadece bir pozisyon verdik. Oyunu forse eden ve mücadeleci bir takımımız vardı. İkinci yarıda da aynı çizgide devam ettik. Futbolcularımız gerçekten yerli ve milli oyuncular. Mücadele ettikleri için onları destekliyorum. İnanılmaz derecede özverili oyuncular. Eskişehirspor'un bayrağını ve armasını gerçekten severek gururla taşıyan genç kardeşlerimiz."

Kadro derinliklerinin olmadığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Üç haftadır Eskişehirspor'un teknik direktörlüğünü yapıyorum. Sadece Boluspor deplasmanında bir gol yemiştik. İki haftadır da gol yemiyoruz. Bu takım ilk yarıda 30'a yakın gol yemişti. Öncelikle takım oyununu oynatmak ve takım halinde savunmayı yaptırıp kazandığımız topları da etkili kullanmak istiyoruz. Elimdeki oyunculara göre sistemimi kurdum ve yapacak zaten başka bir şeyimiz yok. Oyuncularımız da özveriyle mücadele ediyor. Gerçekten oyuncularımla gurur duyuyorum."

Özer, önlerindeki bütün maçların kritik ve zorlu olduğunu belirterek, "Ligde kalmak istiyorsak 25-26 puana ihtiyacımız var. Bu puanlar için de bizim mucizeye ihtiyacımız var. Eskişehirspor oyuncuları bu mucizeyi gerçekleştirip ligde kalırlarsa ben futbolcularımın isimlerini altın harflerle yazarım. İnşallah, yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise Eskişehir'e kazanma düşüncesiyle geldiklerini, bir puanla yetinmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Her iki takım açısından da önemli bir karşılaşma olduğunu aktaran İpekoğlu, şunları ifade etti:

"İki takım da kazanma arzusu içerisindeydi. Maalesef 1'er puan her iki takıma da yaramadı. Yapacak bir şey yok. Önümüzde oynanacak 15 maç var. Özellikle de bu hafta kendi evimizde oynayacağımız Osmanlıspor maçı, daha fazla önem arz ediyor. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Umarım, Osmanlıspor maçında 3 puanı bir arada görürüz."