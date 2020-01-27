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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan, performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür etti.

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TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan, performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür etti.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, "İkinci yarı 10 kişi kalana kadar sıkıntı yaşamadık. O süreden sonra rakibimiz baskı yaptı. İlk yarıda verilmeyen bir penaltımız var. Maçın kaderini belirleyen kırmızı karttı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir dönüş yaptılar. Maçı sakat tamamlayan arkadaşlarımız vardı, hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise bireysel hatalarla goller yediklerini belirtti.

Deplasmanda kazanmak için oynadıklarını vurgulayan Eroğlu, "Hedefimiz ivmeyi artırıp üst sıralara tırmanmaktı. Maçın ilk yarısında oyun üstünlüğünü ele aldık. Ceza sahası civarında yaptığımız yanlış tercihler skor bulmamızı engelledi. İlk yarının sonuna doğru bireysel hatalarımızın fazla olmasından dolayı kalemizde gol gördük. Maçın ikinci yarısına değişiklikle başladık. Oyunu önde oynayıp gol pozisyonlarına girmek istedik. Beraberliği bulduktan sonra oyun bize döndü ama fırsatları değerlendiremedik. Son ana kadar kazanma adına oynadık ve maçı bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Karagümrük, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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