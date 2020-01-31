Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yaptıkları bariz hatalar nedeniyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yaptıkları bariz hatalar nedeniyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçın tamamına baktığımızda oynamayı düşündüğümüz şekilde oynadık. Kalemizden uzakta oynadık ama çok bariz hatalar yaptık. Basit demeyeceğim, bariz hatalarımızı rakip golle sonuçlandırdı. Erken gol yememize rağmen 1-1'i yakaladık. Ancak bu direnci son ana kadar götüremedik. İkinci golden sonra Fabricio sarı kart görünce biraz çekimser kaldı. Rakip de defans arkası paslarla golleri buldu. Oyuncularımı yine de tebrik ediyorum. Sahada ellerinden geleni yaptılar. Başakşehir'i de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu, "Fikstürde Fenerbahçe'yi takip etmeniz sizin için dezavantaj mı?" sorusuna ise, "Zaman zaman avantaj, zaman zaman dezavantaj olabilir. Fenerbahçe ile oynayan kulüp, o maça takılıp kalırsa bize konsantre olmakta zorlanabilir fakat Fenerbahçe'nin yendiği takım bizi yenmek zorunda olduğunu da hissedebilir. Fikstür o kadar önemli değil." cevabını verdi.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manuel da Costa, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi
Zanka yok, Falette kadroda Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 05:14:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]