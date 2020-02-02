Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sadece bir maç geçtik. Ancak geçmemiz gereken bir maçı geçtik. Verilmesi gereken bir ders vardı, o dersi de futbol oynayarak sahada verdiğimizi düşünüyorum." dedi.



Ağaoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, önemli bir maçı kazandıklarını belirterek, "Maç öncesi yaratılan spekülasyonları herkes biliyor. Seyirci üzerinde de baskı kurulmaya çalışıldı. Geçmiş yıllardaki senaryoların birkaçını izledik. Hepiniz gördünüz, Trabzonspor seyircisi son derece olgun, son derece bilinçli, ne yaptığının farkındaydı. Erken yediğimiz şok gole rağmen sadece takımını destekledi. Sahaya tek bir tane dahi yabancı madde atılmadı. Önemli olan buydu. Mücadeleden ve gösterilen performanstan dolayı bütün futbolcuları kutluyorum. Hocamızın ve tüm oyuncularımızın alnından öpüyorum. Son derece güzel bir müsabakaydı. Hakeme ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık, hakemi de yendik." diye konuştu.



Her maçın kendi özelinde önemli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Erzurumspor'la kupa maçımız var. Sivasspor maçlarımız var. Bir maçı almakla birlikte pembe rüyalar görmek, rüyalara dalmak, şampiyonluk şarkıları söylemek son derece yanlış olur. Allah'a şükür kadromuzu güçlendirdik. Neden son saatte transfer yaptık? Merak eden varsa söyleyeyim. Salı pazarı vardı. Ben Acıbadem'de otururken, hep akşam 5'de giderdim. 3 kilo şeftaliyi 1 kilo fiyatına alırdım. Bunların hepsi bizim izlemede olduğumuz oyunculardı. İsabetli, ekonomik ve takıma katkı sağlayacak transferler yaptığımızı düşünüyorum. Kadroyu güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Her maçı kendi özelinde değerlendirmek lazım. Sadece bir maç geçtik. Ancak geçmemiz gereken bir maçı geçtik. Verilmesi gereken bir ders vardı, o dersi de futbol oynayarak sahada verdiğimizi düşünüyorum."

"Bize Allah yardım ediyor"

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un yeni transferi Guilherme'yle ilgili soru üzerine, "Trabzonspor'da olumlu bir şey yapılıyorsa, bu bir ekip çalışmasıdır. Son 48 saat inanılmaz bir ekip çalışması vardı. Hiç uyumadık. Bu taraftara ve camiaya her şey helal olsun. Bu camia her şeyin en güzeline layık. 'Devlet yardımı' diyorlar, unutuyorlar, bize Allah yardım ediyor. Allah her zaman doğru ve dürüstün yanındadır. Öyle devlet yardımıyla, global yardımlarla, Birleşmiş Milletler yardımıyla, bilmem ne yardımıyla filan olacak işler değildir bunlar. Herkes biraz daha söylemine dikkat etsin. Mücadeleyi sahada verelim. Spor ruhu diye bir şey var. Biz mümkün olduğunca buna sadık kalmaya çalışıyoruz. Bunun dışına taşıyarak, orada savaşmamız istiyorlar. Biz sahada savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.