TFF 1. Lig'in 20. haftasında Akhisarspor'u 2-0 yenen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sadece oynayan futbolcularımızın değil, oynamayanların da hazır hale gelmesi bugünkü başarımızın ana faktörü." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, futbolcularının iki haftadır kazanmak için sahada gösterdikleri performanstan mutlu olduğunu söyledi.

Akhisarspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini bildikleri ve buna göre hazırlandıklarını aktaran Eroğlu, "Aslında maça iyi başladık, golü erken bulduk. Rakibimiz, sağ taraftan geliştirdiği ataklarla etkili oldu. Kazandığımız topları olumlu kullansaydık belki ilk yarıda maçı koparırdık. Değerlendiremediğimiz çok pozisyon var. Kalecimizin başarılı kurtarışlarıyla gol yemedik. Futbolcularımı kutluyorum. Tempolu oynadık." diye konuştu.

Eroğlu, 11 haftada 1 maç kaybettiklerini hatırlatarak, günü kurtarmaya değil geleceği yapılandırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Vural: "Rakiplerimiz de puan kaybetmiş"

Akhisarspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, müsabakada önemli kırılma anları yaşadıklarını vurguladı.

İlk yarıda baskılı oynarken yedikleri golle geriye düştüklerini anlatan Vural, "Skoru değiştirmek isterken 43. dakikada kaçırdığımız gol var. Maçın ilk yarısında 5 pozisyonumuz oldu. İkinci yarının başında kalemizde bir gol daha gördük. Yaptığımız değişikliklerle farklı bir oyun formatına döndük. Tüm uğraşlar yerini bulmadı ve sonuç olarak maçı kaybettik. Biz de kaybederek takımı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulübün kendisinden beklentisinin büyük olduğuna dikkati çeken Vural, "Maç sonrası diğer takımların aldığı sonuçları öğrenince, biraz teselli buldum. Rakiplerimiz de puan kaybetmiş. Ligde bir kopma olmuyor. 28 puanımız var. Play-off içinde kalmak durumundayız. Niyetimiz birinci ya da ikinci olarak çıkmak." değerlendirmesinde buludu.