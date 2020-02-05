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Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu GMG Kırklarelispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Van'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu GMG Kırklarelispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Van'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, bugün futbol konuşmak istediklerini ancak Van'dan gelen üzücü haberin buna engel olduğunu aktardı.

Çığ düşmesinden dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Yanal, "Futbol konuşulması için uygun bir gün değil. Hepimizin çok üzüldüğü ve derinden yaralandığı bir gün yaşadık." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli teknik adam, kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara da teşekkür etti.

Bulurlu: "Zor bir maç oldu"

GMG Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Vehbi Haluk Bulgurlu, Fenerbahçe'yi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Böylesine büyük bir camiayla karşılaşmanın takımları ve Trakya için onur verici olduğunu belirten Bulgurlu, "Çok ağır hava şartlarında oynanan, zor bir maç oldu. Fenerbahçe bizden bir gün daha fazla dinlendi. Bizim kadromuz kısıtlı. Aynı kadro ile hem kupa maçlarını hem de lig maçlarını oynuyoruz. İlk yarıda büyük bir direnç gösterdik." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Bulgurlu, "İlk yarının sonunda yediğimiz gol, bütün direncimizi yok etti. İkinci yarı gol bulmak istedik. Kendi sahamızda oynuyoruz, Kırklarelispor seyircisi gelmiş bu yağmurda izliyor, onlara güzel bir gol izletmek isterdik ama olmadı. Fenerbahçe ağırlığını koydu 2 tane daha attı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ligde onlara başarılar diliyoruz. Biz de kendi ligimizde bundan sonraki maçlarımızı alarak daha üst seviyelere çıkmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kırklarelispor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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