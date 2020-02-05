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Maçın ardından

24 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadroda mecburi rotasyon yaptıklarını ve altından kalkması kolay olmayan bir skorla kaybettiklerini söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadroda mecburi rotasyon yaptıklarını ve altından kalkması kolay olmayan bir skorla kaybettiklerini söyledi.

Terim, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Aytemiz Alanyaspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında, yorgun ve sakatlığı bulunan oyunculardan dolayı rotasyon yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Terim, şöyle konuştu:

"7-8 değişik arkadaşla çıktık ama bundan bizim için 'kupayı önemsemiyor' manası çıkmasın. Biz buna zorunluyduk, rotasyon yapmaya mecburduk. Buna rağmen oyuna iyi başlayan taraf bizdik. Topumuz direkten döndü, devamında golü yedik. İki gol de duran toplardan geldi. Daha iyi oynamalıydık. Şans verdiğimiz diğer arkadaşlarımız daha da iyi oynamalılardı. Birinci ayağı kaybettik. Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul'da? Göreceğiz. Altından kalkması kolay bir skor değil. Ancak Galatasaray her şeyin altından kalkabilecek bir takımdır. Bakalım, oynayıp göreceğiz."

Bulut: "Hiçbir şeyin garantisi yok"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında sergiledikleri oyundan çok memnun kaldığını dile getirdi.

Futbolcuların iyi mücadele ettiğini belirten Bulut, "İyi savaştılar, çok koştular. Yakaladığımız pozisyonlardan ikisini değerlendirip, maçı 2-0 kazandığımız için mutluyuz. Haftaya oynanacak ikinci maç var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yarı finale adımızı yazdırmamız için önümüzdeki hafta İstanbul'da da aynı mücadeleyi, isteği, arzuyu, performansı göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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