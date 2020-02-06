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Maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Maç 3 veya 4 de olabilirdi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Maç 3 veya 4 de olabilirdi. Gol de yiyebilirdik." dedi.

Bulut, basın toplantısın ardından karma alanda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Galatasaray karşısında Alanyaspor'un ilk kez galip geldiğinin hatırlatılması üzerine, "İnşallah devamını getiririz ve son olmaz" diyen Bulut, zor bir maçın geride kaldığını söyledi.

Çeyrek finalin ilk ayağındaki mücadeleyi 2-0 kazandıklarını hatırlatan Bulut, "Maç 3 veya 4 de olabilirdi. Gol de yiyebilirdik. Galatasaray da pozisyonlar yakaladı. Oynanan futboldan ve verilen mücadeleden memnunum. Ancak biten bir şey yok. İstanbul'da 90 dakikalık bir maç daha var. Orada da aynı mücadele ve arzuyu futbolcularımdan bekliyorum. Tabii arada bir de lig maçı var Fenerbahçe'ye karşı. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Zor maç olacak. İnşallah umduğumuzu alırız" diye konuştu.

Bulut, karşılaşmada kadro rotasyonuna gitmesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, ellerinde 22 futbolcunun bulunduğunu dile getirerek, "Futbolcularıma da söyledim. Hepsi hazır olmak zorunda. Ne zaman ihtiyaç olursa, yedek de olsa, ilk 11'de de başlasa ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. O yüzden bugün, uzun süre oynamayan futbolcularımız vardı. Onlar da iyi performans gösterdi. Bu, sezon sonuna kadar sürecek." yanıtını verdi.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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